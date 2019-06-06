В Окружной административный суд Киева поступил иск против Кабмина, обжалующий новую редакцию украинского правописания. Об этом сообщает ЮрЛига.

Истица, действующая в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса, просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабмина № 437 "Вопросы украинского правописания".

По мнению истицы, в Кабмине, принимая изменения в нормы украинского правописания, действовали вне пределов своих полномочий и не учли реального состояния развития украинского языка, что усложнит его изучение и грамотное использование. Решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Ранее в Кабмине постановлением № 437 согласились с предложением МОН и НАН об одобрении Украинского правописания в новой редакции, разработанной Украинской национальной комиссией по вопросам правописания.

В МОН разъяснили, что 3 июня 2019 года финальный текст новой редакции Украинского правописания опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук.

Уже с этого момента официально рекомендовано применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле вещания.

Олеся Медведева в своем легендарном "Ясно.Понятно блоге" разбиралась в основных новых изменениях в украинском языке:

Видео: youtube.com/Страна.ua

Напомним, что лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что оспорит закон о тотальной украинизации в Конституционном суде Украины.