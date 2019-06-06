21 мая Приватбанк обратился в Канцелярский суд штата Делавэр в США с иском о возмещении убытков, которые, по мнению банка, он понес из-за различных противоправных действий, совершенных против него прежними владельцами - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, а также их приближенными Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриелом Лейбером, а также компаниями, зарегистрированными в США.

Программа "Схемы" проанализировала иск Приватбанка на 104 страницах и выяснила, какие активы своих бывших совладельцев он нашел в США, передает "Радио Свобода".

Отмечается, что в целом в иске говорится об "отмывании денег" в течение почти 10 лет общим объемом в $470 млрд –то есть, почти 13 годовых бюджетов Украины.

Как сообщает издание, в исковом заявлении "Приватбанк" утверждает, что Коломойский и Боголюбов являются бенефициарными собственниками или имеют контроль в нескольких фирмах, зарегистрированных в США. И эти компании, говорится в иске, участвовали в отмывании денег, которые выводились из "Приватбанка".

Основанием иска в американский суд является ряд схем, которые имеют признаки мошенничества. Их, по мнению "Приватбанка", организовали Коломойский и Боголюбов совместно с другими ответчиками, чтобы завладеть активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов. Выявить эти схемы удалось благодаря анализу крединого портфеля банка и транзакций компаний, которым "Приватбанк" выдавал займы.

Как оказалось, средства, полученные из банка, перечислялись ряду одних и тех же компаний, которые "Приватбанк" называет "стиральными". Эти же компании впоследствии тратили полученные средства на покупку имущества в США.

В целом речь идет о десятках активов: ферросплавные и металлургические заводы, коммерческая недвижимость и гостиницы. Например, благодаря деньгам из "Приватбанка" одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском городе Кливленд. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова "Приватбанк" обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.

​55 Public Square Building (Кливленд, Огайо, США) была приобретена за $34 млн фирмой Optima 55 Public Square, LLC (Делавэр) 29 июля 2008 года. Компания была основана 29 апреля 2008 года.

Фото: radiosvoboda.org. 55 Public Square Building (Кливленд, Огайо, США)

One Center Cleveland (Кливленд, Огайо, США) – приобретена за $86,3 млн компанией Optima One Cleveland Center, LLC (Делавэр) 15 мая 2008 года. Фирма основана 29 апреля 2008 года. Минимум $36,1 млн из этой суммы, как утверждают в заявлении, получили путем вывода средств из "Приватбанка".

Фото: radiosvoboda.org. One Cleveland Center (Кливленд, Огайо, США)

AECOM Building (ранее известная как Пентон Медиа) в Кливленде, Огайо. Была приобретена за $46,5 млн с компанией Optima 1300, LLC (Делавэр) 16 августа 2010 года. Фирма была зарегистрирована 21 июля 2010 года.​​

Фото: radiosvoboda.org. AECOM Building (Кливленд, Огайо, США)

Это – отель Crowne Plaza Hotel (теперь известный как Westin Hotel) в Кливленде, штат Огайо. Долю в нем приобрела компания Optima 777, LLC (Делавэр), за $9 млн. Фирма зарегистрирована 3 июня 2011 года. Еще минимум $2,4 млн использовали для ремонта гостиницы.

Фото: radiosvoboda.org. Crowne Plaza Hotel (Кливленд, Огайо, США)

Фото: radiosvoboda.org. Теперь Crowne Plaza Hotel известен как Westin Hotel

Башни Stemmons Towers расположены в Далласе, штат Техас. Их приобрела компания Optima Stemmons, LLC (Делавэр), основана 14 мая 2008 года. Около $7,6 млн из суммы, которую заплатили за эту постройку, были получены через схемы вывода денег.

Фото: radiosvoboda.org. Stemmons Towers (Даллас, Техас, США)

Бывший корпус CompuCom System Headquarters и прилегающая к нему незадействованная участок, расположенные по адресу 7171 Forest Lane и 7505 Forest Lane соответственно в Далласе (Техас). Их приобрела компания Optima 7171, LLC (Делавэр). Фирма зарегистрирована 10 ноября 2010 года. ​​

Фото: radiosvoboda.org. CompuCom System Headquarters (Даллас, Техас, США)

​PNC Plaza-тридцатиэтажный небоскреб в крупнейшем городе штата Кентуки, Луисвилле, расположенный по адресу 500 West Jefferson Street. В 2011 году его приобрела за $77 млн фирма Optima 500, LLC (Делавэр), зарегистрирована 10 ноября 2010 года.

Фото: radiosvoboda.org. PNC Plaza (Луїсвілл, Кентукі, США)

Huntington Building – 21-этажное здание в Кливленде (штат Огайо), расположенная по адресу 925 Euclid Avenue. 14 июня 2010 года она была приобретена за $18,5 млн компанией Optima 925, LLC (Делавэр), зарегистрированной 14 мая 2010 года.

Фото: radiosvoboda.org. Huntington Building (Клівленд, Огайо, США)

​Завод по производству ферросилиция CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентукки) – крупнейший производитель и поставщик этого материала среди Северо-Американской Стальной Промышленности – тоже принадлежит структурам, которые связывают с Коломойским и Боголюбовым, Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр). Фирма основана 14 февраля 2012 года. Собственниками являются Коломойский и Боголюбов вместе с Корфом и Лейбером. Завод, согласно жалобе, приобрели еще в марте 2011 года на компании группы Optima, на что потратили $188,1 млн.

Фото: radiosvoboda.org. Завод по производству ферросилиция CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентукки, США)

Завод по производству ферросиликомарганца Felman Production LLC (Нью Хейвен, штат Западная Вирджиния), тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).

Фото: radiosvoboda.org. Завод по производству ферросиликомарганца Felman Production LLC (Нью Хейвене, Западная Вирджиния, США)

​Единственная трейдинговая компания для предыдущего завода-Felman Trading, Inc.(Нью-Джерси), которая имеет склады в двух десятках штатов, в частности, в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Флориде, Иллинойсе, Луизиане, Мэриленде, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Огайо, Оклахоме, Пенсильвании, Южной Каролине, Теннесси, Техасе, Вирджинии, Вашингтоне, Западной Вирджинии, а также за пределами США. Она тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).

Фото: radiosvoboda.org. Единственная трейдинговая компания для предыдущего завода-Felman Trading, Inc. (Нью-Джерси)

А вот KES Acquisition Company – металлургический завод Kentucky Electric Steel (Ашленд, Кентукки), принадлежит Optima Acquisitions, LLC (Делавэр). Фирма основана 25 июня 2008 года. Владельцами являются Коломойский и Боголюбов и Корф. Завод на 42 тысячи квадратных метров обошелся минимум в $20 млн.​

Фото: radiosvoboda.org. KES Acquisition Company – металлургический завод Kentucky Electric Steel (Ашленд, Кентукки)

​Steel Rolling Holdings, Inc. (Делавэр). Фирма основана 22 мая 2006 года. С 2009 по 2015 годов владела заводом по производству металлопроката Detroit Cold Rolling Facility (Гибралтар, Мичиган), который был продан компании Ferragon Steel Rolling.

Фото: radiosvoboda.org. Завод по производству металлопроката Detroit Cold Rolling Facility (Гибралтар, Мичиган, США)

​Заброшенный металлургический завод Warren Steel в городе Уоррен (штат Огайо) принадлежит компании Warren Steel Holdings, LLC (Делавэр), которая зарегистрирована 19 ноября 2001 года. Коломойский и Боголюбов соответственно связанные с ней через организацию с Британских Виргинских островов, что называется Halliwel Assets, Inc., и Траста с острова Джерси (Нормандские острова), который называется Marigold Trust Asset Management. Минимум $4,5 млн, использованные при покупке завода, были, по мнению Приватбанка, "отмытыми".

Фото: radiosvoboda.org. Заброшенный металлургический завод Warren Steel в городе Уоррен (штат Огайо, США)

Бывший Motorola Campus в Гарварде, штат Иллинойс. Был приобретен компанией Optima International of Miami Inc. – которая, вероятно, связана с компанией Optima Ventures.

Фото: radiosvoboda.org. Бывший Motorola Campus в Гарварде (Иллинойс, США)

Кроме того, в начале 2015 года дочерняя компания Optima Acquisitions, Optima Specialty, приобрела металлургический завод Corey Steel в Цицеро, штат Иллинойс, за $43,5 млн.

Фото: radiosvoboda.org. Металлургический завод Corey Steel в Цицеро (Иллинойс, США)

Ранее сообщалось, что Конституционный суд отменил норму закона, по которой Коломойский потерял более 10 млрд гривен.

Также мы писали, что стали известны детали иска "ПриватБанка" против Коломойского и Боголюбова.