В Минрегионе анонсировали установку на станциях в метро в Украине автоматизированных систем раннего выявления ЧС.

Новые правила ДБН "Метрополитены", в которых содержится эта норма, а также пункт про лифты в метро, будут действовать с 1 сентября 2019 года.

В метро начнут обустраивать специальные датчики контроля деформации строительных конструкций, позволяющие автоматически выявлять угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, передает ЮрЛига.

Они рассчитаны на:

пожары;

замыкания;

затопления;

обвалы;

другие ситуации естественного и техногенного происхождения.

После выявления угрозы системы будут оперативно извещать диспетчерские пункты. Кроме того, такие датчики исключают влияние человеческого фактора на выявление угроз, что также способствует повышению безопасности.

Также усовершенствованы системы пожарной безопасности. Улучшены пожарные сигнализации, усовершенствованы системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, системы противодымной защиты и подпора воздуха.

Как сообщала "Страна", в Киеве изнасиловали девушку, которая шла к метро Бориспольская. На девушку сзади накинулся неизвестный, заткнув ей рот тряпкой, он силой утащил ее в лесополосу.

Отметим, что в метро Киева возле касс образовались гигантские очереди приверженцев жетонов.