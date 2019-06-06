Верховная Рада определила ключевые принципы, на которых должна основываться государственная политика относительно профессионального предвысшего образования, закон о котором (проект № 8321-д) был принят на утреннем заседании парламента 6 июня, передает "Юрлига".

Документом определяются порядок, условия, формы и особенности получения профессионального предвысшего образования в Украине и урегулируются общественные отношения, возникающие в процессе реализации конституционного права человека на образование, а также очерчивается компетенция государственных органов и органов местного самоуправления в сфере профессионального предвысшего образования.

Устанавливаются основные правовые, организационные, финансовые принципы функционирования системы профессионального предвысшего образования, создаются условия для совмещения образования с производством с целью подготовки конкурентоспособных специалистов для обеспечения потребностей рынка труда.

В Законе сформированы основные требования к организацииэффективного и результативного образовательного процесса, особенности обеспечения доступа к качественному профессиональному предвысшему образованию, очерчены права и обязанности участников образовательного процесса и т. п.

Законом определены пути формирования системы обеспечения качества профессионального предвысшего образования. Уделяется внимание инструментам обеспечения академической добропорядочности. Обеспечиваются возможности эффективного функционирования заведений профессионального предвысшего образования, определяется их статус, структура, права и обязанности, источники финансирования.

Прописаны принципы, заложенные в основу управления в сфере профессионального предвысшего образования, определены органы управления для заведений разных форм собственности. Создана законодательная почва для реализации автономии заведений профессионального предвысшего образования.

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