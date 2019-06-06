Руководство ФК "Динамо" Киев подписало новый контракт с наставником команды Александром Хацкевичем. Новое соглашение рассчитано на два года.

Под его руководством киевляне одержали 60 побед, 24 раза сыграли вничью и 16 раз проиграли. В 2018 году "Динамо" завоевало Суперкубок Украины, напоминает пресс-служба команды.

"Александр работал в очень сложный период. Когда он был назначен главным тренером, мы договорились, что, учитывая ситуацию в стране, учитывая, что качественные, хорошие легионеры к нам ехать не хотят, огромное внимание должно было быть уделено нашей молодежи.

Да, у нас не было титулов. Но то, о чем мы договорились, Александр выполнил. Он выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе – внедрить в состав как можно больше молодежи", - отметил президент клуба Игорь Суркис.

Он дал понять, что в новом сезоне перед "Динамо" стоят задачи выхода в групповой этап Лиги Чемпионов, борьбы за чемпионство и Кубок. "Надеюсь, что те молодые ребята, которым Хацкевич доверял, отблагодарят его", - отметил Суркис.

"Не только на протяжении этих двух дней мы общались с президентом, в первую очередь, насчет будущего команды. Да, были у нас дискуссии, тяжелые моменты. В чем-то мы сходились, в чем-то пошли на уступки. Но самое главное – что разговор был конструктивным.

Мы достаточно серьезно поговорили. Цели не меняются. У такого клуба как "Динамо" других задач, кроме побед, быть не может. Во всех соревнованиях, где мы участвуем, команда уже должна добиваться результата. Все – и болельщики, и тренеры, и футболисты, и президент клуба, соскучились по Лиге чемпионов. Я считаю, что эта команда уже может и должна выжать из себя максимум, чтобы порадовать Киев гимном Лиги чемпионов.

Конечно, во всех турнирах задачи максимальные – вернуть чемпионство, борьба за Кубок и Суперкубок Украины", - сообщил Александр Хацкевич.

Как сообщала "Страна", руководство "Шахтера" готово отпустить Паулу Фонсеку в "Рому" без отступных. Португальскому наставнику в новом клубе готовы предложить 3-летний контракт с зарплатой в 2,5 миллионов евро за сезон в Италии.

Напомним, что сборная Украины по футболу первый раз за 10 лет выиграла Кубок Лобановского.