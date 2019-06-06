Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил, что украинские войска во время режима тишины на Донбассе не должны отвечать на "провокационные обстрелы", которые осуществляются с гражданских объектов.

Об этом он заявил на брифинге в АП, передает Украинская правда.

Как отметил Кучма, переговорная группа договорилась о том, что до 19 июня будут подготовлены документы по мерам обеспечения режима тишины. Кучма говорит, что условие "не стрелять" должно касаться исключительно "провокационных обстрелов".

"Когда заезжает какая-нибудь установка или в детский сад, или в дом, или вообще в населенный пункт и ведет обстрел наших территорий. Скажите пожалуйста, мы можем, если видим, что это из такого, детского, условно говоря, сада, мы можем давать ответ?", – объяснил представитель Украины.

По его словам, отвечать огнем нужно, "когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет таких населенных пунктов".

На уточняющий вопрос журналистки, говорится ли о том, что украинская сторона предлагает не отвечать только на те обстрелы, которые идут по гражданским объектов на неконтролируемой территории, Кучма ответил:

"Абсолютно, когда мы четко должны понимать, что это провокационные обстрелы".

Ранее сообщалось, что Кучма призвал провести аудит предприятий в "ЛДНР", которых может коснуться снятие блокады.

Также мы писали, что Порошенко обеспокоился предложением Кучмы снять блокаду Донбасса и обвинил Зеленского в зраде.