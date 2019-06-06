На валютном рынке продолжается постепенное обесценивание гривни. На открытии межбанка 4 июня курс доллара поднялся на 7 копеек, и вышел на уровень 27,20-27,21 грн./$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.

"Из-за нехватки валюты котировки после старта поднялись к 27,23-27,245 грн./$", - подтвердил Гриненко.

По данным журналистов, корпорации сокращают продажи доллара, придерживая его в надежде на дальнейший рост курса доллара. Это главная причина подорожания валюты. Спрос на доллар в Украине пока привычный.

В НБУ пока не вмешиваются в ход торгов, и не поддерживает гривну продажами из своих золотовалютных резервов. Финансисты не ждут его появления на торгах, понимая, что курс растет из-за спекуляций.

Безналичное подорожание подталкивает наличные цены. Средний курс доллара на продаже людям утром 4 июня вырос сразу на 15 копеек, и находится в рамках 27,10-27,25 грн./$. А выкуп валюты у населения производится в рамках 26,52-27,03 грн./$.

Фото: ubr.ua

Как сообщала "Страна", банкиры не верят, что легкое падение курса доллара в среду будет долгим. "(...) Рынок может начать готовиться к гривневым выплатам Минфина по ОВГЗ. В этот момент может потребоваться больше доллара", - резюмировал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Напомним, что в транснациональном банке Morgan Stanley прогнозируют девальвацию гривни к концу 2019 года до 31 грн за доллар.

В Кабмине не исключают падение гривневого курса до 30,7 за $1 с нынешних ~27.

Также в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".