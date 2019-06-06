6 июня около 03:00 на Харьковщине в поселке Рогань неизвестные подорвали банкомат Ощадбанка. Инцидент произошел на улице Культуры, сообщается на сайте ГУ Нацполиции Харьковской области.

По указанному адресу выезжало руководство и работники районной полиции, специалисты взрывотехнического управления, передвижная криминалистическая лаборатория. На месте происшествия полицейские установили, что неизвестные лица повредили банкомат путем подрыва с использованием неизвестного вещества и совершили кражу кассет с деньгами.

Фото: hk.npu.gov.ua

"Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины... В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также принимаются меры для установления лиц, причастных к совершению уголовного преступления", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в Каменском взорвали банкомат ПриватБанка в магазине и унесли деньги.

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