Бывший президент Украины и повторно назначенный представителем страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма заявил, что Украина больше не интересна для стран Европейского союза. Об этом он сообщил во время брифинга в Киеве сегодня.

"Вы хорошо знаете, что европейцы сегодня на нас смотрят такими глазами. Вы за средствами массовой информации европейскими смотрите? Там же вообще про Украину сегодня не вспоминается. Только какое-то событие из ряда вон выходящее, тогда вспоминают. Мы стали для Европы не совсем интересными. Вы же видите проблемы с точки зрения возвращения России в парламентскую Ассамблею, с экономическими всякими, торговыми санкциями, с Северным потоком-2, и можно сказать еще много-много. Все они говорят красивые вещи, но когда дело доходит до конкретных вещей, то нет. Вот скажите, за это время Европа нам конкретно что-то помогла?

Давайте посмотрим на торговый баланс, чем мы с ними торгуем. Сырье? Нас туда ж не пускают ни с чем", - заявил Кучма.

Видео: YouTube/5 канал

Напомним, Леонид Кучма в Минске предложил снять блокаду с Донбасса.

"Предложение было сделано от господина Кучмы, и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", - заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

Также сообщалось, что в Киеве довольны итогами первого заседания контактной группы по Донбассу с Кучмой.