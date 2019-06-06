Вчера состоялось первое за полтора месяца заседание Трехсторонней контактной группы в Минске. Мы подробно разбирали эту встречу в материале "Кучма предложил снять блокаду Донбасса. Будет ли прорыв в мирном процессе?"

От Украины туда поехал бывший президент Леонид Кучма. Его накануне вернул за стол переговоров Владимир Зеленский.

Реанимация диалога в Минске - одна из идей Зеленского, который пытается подкрепить свой имидж миротворца. Президент говорил, что Кучма везет в Минск "дорожную карту" по прекращению конфликта.

Правда, что именно привезла Украина на встречу с Россией и сепаратистами - доподлинно неизвестно. Но судя по утечкам и настроениям другой стороны - далеко не все идеи Киева там понравились.

Сегодня стало понятнее, о каких идеях шла речь. "Страна" собрала все, что стало известно сегодня о "миссии Зеленского" в Минске.

О чем говорил сразу после встречи

Как заявляли участники встречи сразу после ее окончания, первой темой стал обмен пленными - включая освобождение украинских моряков. Правда, не прозвучало ни сроков, ни схем.

Второе - это прекращение огня. Представитель России в контактной группе Борис Грызлов сказал, что готовится новое соглашение о перемирии. Документ должны подписать на следующей встрече, которая запланирована на 19 июня. Информацию подтвердил и Кучма.

Третье - договорились определить сроки разведения сил в Станице Луганской, которое должно начаться 10 июня.

Прозвучало вчера и два главных тезиса, которые сегодня обсуждались весь день: это снятие блокады с Донбасса, которое якобы предложила Украина, и запрет отвечать на обстрелы - тоже прозвучавший из уст Кучмы.

Сегодня обе темы получили свое продолжение.

Отмена блокады. А был ли мальчик?

Вчера представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что именно Кучма поднял вопрос отмены транспортной блокады Донбасса, которую Порошенко ввел в 2017 году.

Однако в официальном релизе Банковой по результатам переговоров ни слова о снятии блокады не говорилось.

Ситуация разъяснилсь сегодня. Сайдик уточнил, что первыми о блокаде заговорили все же представители "республик".

"Что касается дискуссии в ТКГ по экономическим вопросам хочу ответить, что вчера отвечая на вопрос журналистов о снятии так называемой блокады, я затронул только один аспект очень комплексного и сложного вопроса о снятии торговых ограничений и восстановлении экономических связей Украины с временно неподконтрольными ей ОРДО и ОРЛО. На самом деле во время общений дискуссии в ТКГ вопрос о снятии исключительно самой блокады был поднят представителями ОРДО и ОРЛО, и поддержан в общей форме российской стороной", - говорится в заявлении Сайдика.

При этом Кучма, с его слов, только комментировал эту идею, а не был ее хедлайнером.

"Он особо подчеркнул, что эта работа должна быть взаимна и он, в частности, говорил об отмене так называемого внешнего управления предприятиями, а также о ряде других мер. Все они, разумеется, должны реализовываться в правовом поле Украины", - сказал спецпредставитель ОБСЕ в минской группе.

Отметим, что вчера и представитель России Борис Грызлов говорил о том, что вопрос блокады подняли представители Донецка и Луганска. А сегодня на брифинг вышел и сам Кучма, который заявил то же самое: о блокаде первыми заговорила другая сторона.

Все эти уточнения совершенно меняют дело. Если бы снять блокаду предложила Украина, это могло стать прорывом в переговорах. А инициатива сепаратистов не нова и не раз отметалась тем же Кучмой еще при Порошенко.

В итоге на повестке остались достаточно рядовые вопросы, которые и раньше постоянно обсуждались в Минске: разведение войск в Станице Луганской, очередное перемирие и обмен пленных. Причем договориться удалось лишь по отводу войск, который начнется 10 июня. По остальным позициям взяли паузу до 19 июня.

Так по крайней мере говорится в опубликованном вчера пресс-релизе АП.

Впрочем, у Зеленского продолжают намекать, что "все не так просто" и на самом деле существует некий секретный план.

"План Мендель"

Сегодня в АП состоялся брифинг, на котором первые результаты переговоров прокомментировала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Она заявила, что Кучма действительно отвез в Минск некий план действий. Но его никому не покажут, пока этот план не обсудят и не утвердят с другой стороной. И пока уже согласованный с РФ и "республиками" план не вычитают партнеры по нормандскому формату - Германия и Франция.

"Относительно вопроса "дорожной карты" от президента относительно Минских переговоров – мы пока не делаем "дорожную карту" публичной по двум причинам. Первая причина – это то, что уже были инциденты, когда информация выходила накануне, и инициативы президента блокировались другой стороной", - сказала Мендель.

По ее словам, засекречивание "дорожной карты" – это вопрос безопасности.

"С другой стороны, мы хотим согласовать "дорожную карту" с нашими европейскими партнерами в Нормандском формате и до 19 июня мы не хотели бы публиковать эту карту", - добавила Мендель.

Она сообщила, что план касается прекращения огня на Донбассе и возвращения заложников.

"Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы должна подготовить документы, которые позволят начать разведение сил. После этого мы сможем начать восстановление моста в Станице Луганской, одной из самых горячих точек на востоке", – отметила пресс-секретарь президента.

Также Мендель уточнила, что имелось в виду, когда Кучма призвал не отвечать на обстрелы.

"Фраза, которая разошлась в СМИ, вырвана из контекста. В контексте шла речь о том, что это взаимное обязательство. В Минских соглашениях прописано прекращение огня. Украинская сторона должна это сделать со своей стороны, но и российская обязательно должна прекратить огонь со своей. И призыв прекратить огонь, не стрелять, касался прежде всего противоположной стороны. Это путь с двусторонним движением", – заявила спикер Зеленского.

Что Кучма рассказал о встрече в Минске

После заявления представительницы Зеленского, слово дали Леониду Кучме. Он прокомментировал несколько позиций по состоявшимся переговорам.

О блокаде. Первым делом он коснулся блокады. И дал понять, что это вопрос настолько сложный, что и поднимать его не нужно.

"Нет никакой экономической блокады, уважаемые. Почитайте решение СНБО и потом указ Порошенко. Это временный запрет перемещения грузов через линию разграничения. Какая же это блокада? Мы же знаем, что сотни, тысячи людей каждый день пересекают контрольные пункты", - поспорил Кучма о терминах с журналистом, задавшим ему вопрос.

По словам второго президента, на каждой встрече Трехсторонней контактной группы вопрос снятия этих ограничений поднимает "та сторона".

"Если вы во время запрета движения национализировали украинские предприятия, так вы сначала дайте нам ответ, как вы собираетесь их возвращать?", - сказал экс-президент, заочно полемизируя с оппонентами.

Кучма заявил, что заинтересованность снять ограничения есть и с украинской стороны – особенно за нее ратуют собственники предприятий, который перешли под контроль "ЛДНР". Правда, не все.

"У некоторых бизнесменов нет желания забирать их. Потому что они доведены за это время до такого состояния, что… Да и рабочий класс, и руководство - откуда его брать? Они скажут: забирайте пожалуйста. И что с этим делать?", - спросил Кучма.

По его словам, нужно продумать механизм возвращения, но для начала необходим аудит предприятий.

"Нужен аудит. Если возможно - международный аудит", - резюмировал экс-президент.

Из ответа Кучмы следует, что он действительно не мог подымать вопрос деблокады. Слишком долго он рассуждал, почему она сейчас невозможна.

При этом в новости с цитатами Кучмы на сайте президента есть абзац, который относится к позиции АП. Он вроде бы и допускает деблокаду:

"Соответствующие ограничения шаг за шагом могут быть сняты только в ответ на постепенное возвращение в украинское правовое поле", - сказал Кучма, добавив, что под "возвращением в украинское правовое поле" понимается решение вопроса отмены рублевой зоны и решений о национализации.

Отметим, что это то, о чем вчера писала "Страна" - деблокада возможна только после возвращения неподконтрольных территорий в правовое поле Украины. А последнее, в свою очередь, возможно только (если рассматривать мирный путь) в случае реализации политческой части Минских соглашений по реинтеграции Донбасса (особый статус и амнистия). Но последнюю команда Зеленского проводить не очень хочет.

В целом, сегодняшние заявления Кучмы звучат как ответ "нет" на предложение о деблокаде.

О прекращении огня. Вчера еще одним дискуссионным вопросом стало предложение Кучмы не стрелять в ответ на огневые атаки сепаратистов.

"Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ", - изложил суть своего предложения экс-президент. И нарвался на критику от сторонников Порошенко и националистов, которые обвинили Кучму, а заодно и Зеленского в зраде.

После этого экс-президент уточнил, что условие "не стрелять" должно касаться исключительно "провокационных обстрелов".

"Когда заезжает какая-нибудь установка или в детский сад, или в дом, или вообще в населенный пункт и ведет обстрел наших территорий. Скажите пожалуйста, мы можем, если видим, что это из такого, детского, условно говоря, сада, мы можем давать ответ?", – объяснил представитель Украины.

По его словам, отвечать огнем нужно, "когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет таких населенных пунктов".

На уточняющий вопрос журналистки, говорится ли о том, что украинская сторона предлагает не отвечать только на те обстрелы, которые идут по гражданским объектов на неконтролируемой территории, Кучма ответил:

"Абсолютно, когда мы четко должны понимать, что это провокационные обстрелы".

После этого он заявил, что сам был всегда сторонником "отвечать на атаки всеми имеющимися у нас способами". Но "если вдруг (будет провокация - ред.) и мы поведемся на это, что мир по этому поводу скажет о нас? Давайте будем чересчур осторожными", - предложил Кучма.

После этого он привел аргумент, что постоянные перестрелки надоели и Европе. И ЕС нам уже ничем не помогает.

"Вы хорошо знаете, что европейцы сегодня на нас смотрят такими глазами. Вы за средствами массовой информации европейскими смотрите? Там же вообще про Украину сегодня не вспоминается. Только какое-то событие из ряда вон выходящее, тогда вспоминают. Мы стали для Европы не совсем интересными. Вы же видите проблемы с точки зрения возвращения России в парламентскую Ассамблею, с экономическими всякими, торговыми санкциями, с Северным потоком-2, и можно сказать еще много-много. Все они говорят красивые вещи, но когда дело доходит до конкретных вещей, то нет. Вот скажите, за это время Европа нам конкретно что-то помогла?

Давайте посмотрим на торговый баланс, чем мы с ними торгуем. Сырье? Нас туда ж не пускают ни с чем", - заявил Кучма.

Реакция Москвы на реанимацию Минска

Характерно, что реакция в Москве на итоге переговоров в Минске была разочарованной.

"Первая после смены президента Украины встреча Трехсторонней контактной группы, которая состоялась в среду, 5 июня, показала, что позиция Киева изменилась только на словах", - заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют близким к советнику президент России Владиславу Суркову, курирующему в Кремле украинское направление.

"Как и прогнозировалось, украинская позиция по существу не поменялась, - цитирует ТАСС слова Чеснакова. - Много говорилось о безопасности, о перемирии, о разведении сил, как это бывало и раньше. И так же, как раньше, полностью провалена работа в политической подгруппе. Причем Леонид Кучма лично заблокировал обсуждение особого статуса Донбасса. Как он делал это и при Порошенко".

"Это наглядно показывает, что Украина изменила позицию в контактной группе только на словах, но не по существу, - подчеркнул российский эксперт. - Ликование по поводу возможного разведения сил в Станице Луганской неуместно. Вообще-то Украина должна была сделать это еще в 2016 году. Это их обязанность, а они подают это чуть ли не как прорыв, как будто одолжение делают. Причем без упоминания Золотого и Петровского, где разведение также сорвано по их вине, что явилось грубым нарушением решения берлинского саммита "нормандской четверки".

"Конечно, хорошо, если удастся развести силы и снять блокаду, - отметил политолог. - Но основа урегулирования - это особый статус Донбасса. Контактная группа должна начать работу по этому фундаментальному вопросу синхронно с вопросами экономики и безопасности. А в это верится с трудом, потому что представляющий Украину Кучма, как известно, публично заявлял, что особый статус Украина Донбассу не даст. Значит, и новая киевская власть будет хитрить и петлять, всячески заматывая тему особого статуса".

"При таком подходе минский процесс будет бесконечным и не приведет к окончательному урегулированию конфликта", - считает директор Центра политической конъюнктуры.

В этом плане перспективы мирного процесса выглядят достаточно туманными. По крайней мере до тех пор, пока Зеленский не согласится на реализацию политической части Минских соглашений.

Тем более, что глава МИД РФ Сергей Лавров вчера заявил: пока не будут выполнены договоренности по Минской линии - Путин на встречу с Зеленским не поедет.