В Конституционном суде признали неконституционными нормы закона, которые обязывали представителей общественных антикоррупционных организаций подавать электронные декларации о доходах и имуществе.

Соответствующее решение относительно норм ЗУ "О предотвращении коррупции" было принято в четверг, 6 июня большинством судей во время заседания Палаты. Об этом передает Укринформ со ссылкой на осведомленный источник в суде.

"Конституционный суд отменил е-декларирование для антикоррупционных активистов", - сказал собеседник агентства.

23 марта 2017 года Верховная Рада внесла изменения в статью 3 закона "О предотвращении коррупции" и обязала подавать декларации представителей Общественного совета добродетели, созданного в соответствии с Законом "О судоустройстве и статусе судей", общественных советов, советов общественного контроля, созданных при государственных органах и участвующих в подготовке решений по кадровым вопросам, подготовке, мониторинге, оценке выполнения антикоррупционных программ.

Евросоюз тогда раскритиковал украинские поправки в закон об электронном декларировании, предусматривающие подачу деклараций общественными активистами.

30 марта 2017 года этот закон вступил в силу. Согласно ему, члены антикоррупционных общественных организаций были обязаны с 1 января 2018 года подавать электронные декларации.

13 июня 2018 года уполномоченная по правам человека Людмила Денисова направила в КСУ представление о признании неконституционным электронного декларирования для общественных активистов.

В июле 2018 года в КСУ обратились 65 народных депутатов, которые также требовали отмены положения об обязательстве антикоррупционных активистов подавать е-декларации.

В сентябре (12-го) в Конституционном суде объединили оба производства в одно дело.

Как сообщала "Страна", министр образования Гриневич отчиталась о доходе почти в миллион гривен за год.

Напомним, что НБУ изменил правила снятия наличных денег в украинских банках.