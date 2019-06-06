В ближайшие выходные желающим поехать на пикник одинаково пригодятся солнечные очки, панамки и зонты. Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о жарко-дождливом уик-энде. Об этом она написала на своей странице в соцсети. По ее словам, в Европе сейчас гораздо прохладней, чем в Украине.

"Дожди с грозами 7 июня наиболее вероятные в западных областях, местами в Одесской и Николаевской, а вечером в пятницу пройдут на Харьковщине и Сумщине. Ближайшей ночью могут дожди с грозами походить по Северу и Центру. На остальной территории - без осадков. Температура воздуха в Украине завтра ожидается + 25 + 30 градусов. А в выходные жара усилится до + 28 + 34 градусов", - предупреждает синоптик.

По данным Натальи Диденко, в Киеве ближайшей ночью велика вероятность дождя с грозой, в пятницу днем ​​- без существенных осадков. Температура воздуха достигнет +28 градусов, в дальнейшем столбик термрометра превысит отметку +30 градусов.

"8-9 июня в Киеве - локальные периодические дожди и жара, поберегите себя, держитесь ближе к цивилизации, потому что внезапная гроза может накрыть мгновенно",- предостерегает Диденко.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в пятницу в Украине ждут грозы, но в двух областях может быть сухо.

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