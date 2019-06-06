Схожесть некоторых частей выступлений президента Украины Владимира Зеленского на брифинге с главой Евросовета Дональдом Туском с выступлением экс-президента Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" говорит о неизменности позиции руководителя государства.

Об этом заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, передает Интерфакс-Украина.

"Президент Зеленский вычитывал все речи, и если он не соглашался с месседжами, то он их менял. Если президент Зеленский согласился с этим сообщением, которое вчера сказал, то это означает только позитив для Украины: при смене руководства не меняется позиция Украины. Мы остаемся на европейском и евроатлантическом курсе и, конечно, мы признаем, что Россия является агрессором", - сказала Мендель на брифинге в четверг в Киеве.

Вместе с тем она отметила, что возможность инцидента с идентичными тезисами может говорить о том, что система институций государства не работает.

"Если администрация президента не может полагаться на МИД, то, как мы можем говорить о каком-либо сотрудничестве? Если система не работает, то ее необходимо восстанавливать с самого начала", - пояснила Мендель.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин пояснил, что упомянутые тезисы готовились ко Дню Европы (18 мая), а позже были частично использованы для подготовки визита президента Зеленского.

"На самом деле, МИД готовило набор ключевых тезисов по европейской интеграции Украины, которые были переданы в АП, в том числе для празднования дня Европы. Они были использованы частично, только некоторые из них. Некоторые из этих тезисов вложили для того, - поскольку они очень важны для наших международных партнеров, - чтобы они прозвучали во время первого визита (зарубежного визита Зеленского – Прим. Ред.)", - рассказал Климкин в интервью "Крым.Реалии".

По его словам, он не знает, почему эти тезисы использовал Порошенко во время съезда партии и предложил отнестись к этой ситуации с юмором.

"Не знаю, почему бывший президент Порошенко эти тезисы использовал во время своего съезда… Я бы отнесся к этому с юмором и иронией. Важно, что эти тезисы – правильные, но написаны они в МИД, они были тут подготовлены, мы даже знаем автора, который их писал. Но эмоции вокруг – это такие политические эмоции на политических гонках", – заявил Климкин.

До этого "Страна" писала, что 5 июня бывший пресс-секретарь пятого президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил в плагиате действующего главу государства Владимира Зеленского, отметив, что в его выступлении был позаимствован абзац из недавнего выступления Порошенко.

В частности, он привел как принт-скрин сообщения администрации президента от 5 июня с цитатой Зеленского о том, что "Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта", так и видеозапись соответствующего выступления Порошенко несколькими днями ранее.

"Украина в Европе – это смерть российского имперского проекта, более того – мощный удар по российскому авторитаризму. Это путь к демократическим изменений в России, на всем постсоветском пространстве", - говорит Порошенко в приведенном видео.

Затем заместитель главы администрации президента Украины (АП) по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование данного инцидента.

"Предварительно установлено, что сотрудники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко… Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко", - сообщается на странице АП в соцсети Facebook.