В четверг, 6 июня курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 26,69 грн/$1 с 26,9 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,675- 26,705 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 7 июня официальный курс 26,795094 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 6 июня укрепился до 26,8465 грн/$1 с 26,9583 грн/$1.

На 7 июня 2019 года Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к доллару на уровне 26,79.

Котировки иностранных валют:

100 долларов США 2679.5094

100 ЕВРО 3018.7353

10 российских рублей 4.1075

По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 4 июня составил 261.2 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $235.2 млн.

Как сообщала "Страна", банкиры не верят, что легкое падение курса доллара в среду будет долгим. "(...) Рынок может начать готовиться к гривневым выплатам Минфина по ОВГЗ. В этот момент может потребоваться больше доллара", - резюмировал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Напомним, что в транснациональном банке Morgan Stanley прогнозируют девальвацию гривни к концу 2019 года до 31 грн за доллар.

В Кабмине не исключают падение гривневого курса до 30,7 за $1 с нынешних ~27.

Также в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".