Уже в это воскресенье, 9 июня, в Киеве пройдет концерт "Вечернего Квартала". Во дворце "Украина" актеры представят зрителям новую программу, с которой выступали на недавнем фестивале "Весело" в Турции.

Также в концерте примут участие актрисы "Женского Квартала" и группа On I Ona. Об этом сообщает пресс-служба "Квартала 95".

Это шоу станет первым концертом "Вечернего Квартала" в Украине, в котором не будет принимать участие Владимир Зеленский.

Как рассказал актер Александр Пикалов, сейчас он и Евгений Кошевой взяли на себя руководство постановками.

Фото: Квартал 95

"Сейчас мы переживаем тоску по ушедшему в политику товарищу, но, будьте уверены, в новом осеннем сезоне нам будет чем удивить своего зрителя", - говорит Пикалов.

По словам Степана Казанина, в коллективе очень не хватает "этого хриплого голоса", но артисты справляются.

"Благо, бригада авторов у нас сильная, и в коллективе, как и прежде, царит демократия. Несмотря на свою невероятную занятость, Владимир, как мне известно, видел уже нашу новую программу. Для него она, кстати, была сюрпризом. И мне кажется, он был приятно удивлен", - утверждает Казанин.

Артист и по совместительству концертный директор "Квартала" Мика Фаталов рассказал, что на лето уже выстроен плотный график гастролей.

"Сейчас внимание к нам очень повышенное. Нас снова приглашают на гастроли, причем в основном это за рубеж (Америка, Европа, Австралия)", - рассказал Фаталов.

Новый актер студии Владимир Мартынец считает, что без Зеленского "Квартал" будет немного другим, но не потеряет своей остроты, а с появлением новых актеров вполне реально привлечь и новую аудиторию.

Ранее "Страна" писала о том, что звезда "Квартала 95" восхитила поклонников фото с фестиваля в Турции.

Также мы сообщали, что руководитель студии "Квартал 95" Андрей Яковлев назвал уход Зеленского в президенты потерей для шоу.