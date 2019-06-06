Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что настало время провести анализ целесообразности сохранения санкций против России.

Об этом он сообщил, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", "Новая Европа: чего ждать России" в рамках Петербургского международного экономического форума. Его цитирует РИА Новости.

"Что касается санкций. Когда они были введены, то преследовали экономические и политические цели. Экономические цели - нанести ущерб российской экономике, а политические - создать условия для реализации Минских договоренностей. Ни то, ни другое не произошло. Наоборот, создались возможности для того, чтобы мы сейчас провели реальный, честный анализ того, есть ли смысл вообще сохранять санкционный режим или нет?" - сказал Сийярто.

В Евросоюзе 20 июня примут решение по поводу экономических санкций против России. В декабре власти ЕС продлили действующие экономические санкции до 31 июля 2019 года.

Как сообщала "Страна", в США предлагают ввести пять видов санкций против "Северного потока-2". Подготовленный для конгресса документ предлагает ввести санкции против иностранных компаний, которые предоставляют суда для укладки труб.

Отметим, что в ПАСЕ усложнили процесс принятия санкций против России.