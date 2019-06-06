В Совете общественного контроля при Государственном бюро расследований подали в Генпрокуратуру Украины новое заявление об уголовных преступлениях главы ведомства Романа Трубы, руководителя его патронатной службы Александра Удовиченко и прочих сотрудников.

Инициаторами заявления стали глава Совета общественного контроля при ГБР Максим Болдин и его секретарь Надежда Коренная, сообщается на странице органа в Facebook.

"Члены Совета общественного контроля при ГБР, выполняя решение Совета от 19 декабря 2018 года, посетили ряд Территориальных управлений ГБР (Львов, Николаев, Полтава, Хмельницкий), где узнали, что директор ГБР Труба, руководитель патронатной службы Удовиченко, другие работники патронатной службы ГБР осуществляют вмешательство в деятельность следственных подразделений территориальных управлений бюро", – говорится в сообщении.

Речь идет о следующих нарушениях:

требуют от них информацию по уголовным производствам, нарушая тем самым тайну следствия; дают указания:

регистрации либо нерегистрации уголовных производств в отношении определенных субъектов и по определенным фактам;

проведении или непроведении определенных следственных и негласных действий;

необходимости закрытия определенных уголовных производств;

направлении расследования и тому подобное.

При этом сами работники патронатной службы не только не являются участниками уголовного производства, но даже не имеют статуса государственных служащих, в связи с чем они ни при каких условиях не могут иметь доступа к информации, составляющей тайну досудебного расследования, а тем более предоставлять любые указания по этим вопросам.

В заявлении также указано, что директором ГБР Трубой, Удовиченко и другими работниками совершено ряд уголовных преступлений, а именно:

влияние в любой форме на работника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться

принятия незаконного решения (ст. 343 УК Украины);

разглашение данных предварительного расследования (ст. 387 УК Украины).

Фото: Facebook/Рада громадського контролю при ДБР

Скриншот: Facebook/Рада громадського контролю при ДБР

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