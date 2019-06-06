В пятницу, 7 июня, почти на всей территории Украины ожидаются дожди с грозами. Сухо будет лишь в Днепропетровской и Полтавской областях. В западных регионах, Винницкой, Житомирской и Одесской областях кратковременные дожди, грозы, местами значительные дожди, в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики прогнозируют ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью - от +14 до +19 градусов, днем +25-30 градусов, в западной части +22-27.

В Киеве ближайшей ночью - вероятность дождя с грозой. В пятницу днем - без существенных осадков. Температура воздуха достигнет +28 градусов, в дальнейшем поднимется выше +30 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за непогоды без света остались украинцы в семи областях.

Также мы сообщали, что народный синоптик спрогнозировал аномально жаркое лето в Украине.