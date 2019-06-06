Прежде чем снять транспортную блокаду с Донбасса, нужно провести международный аудит предприятий, которые перешли под контроль "ДНР" и "ЛНР". Об этом на брифинге в Киеве заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

"Нет никакой экономической блокады, уважаемые. Почитайте решение СНБО и потом указ Порошенко. Это временный запрет перемещения грузов через линию разграничения. Какая же это блокада? Мы же знаем, что сотни, тысячи людей каждый день пересекают контрольные пункты", - поспорил Кучма о терминах с журналистом, задавшим ему вопрос.

По словам второго президента, на каждой встрече Трехсторонней контактной группы вопрос снятия этих ограничений поднимает "та сторона".

"Если вы во время запрета движения национализировали украинские предприятия, так вы сначала дайте нам ответ, как вы собираетесь их возвращать", - сказал экс-президент.

Кучма заявил, что заинтересованность снять ограничения есть и с украинской стороны – особенно за нее ратуют собственники предприятий, который перешли под контроль "ЛДНР". Правда, не все.

"У некоторых бизнесмено нет желания забирать их. Потому что они доведены за это время до такого состояния, что… Да и рабочий класс, и руководство - откуда его брать? Они скажут: забирайте пожалуйста. И что с этим делать?", - спросил Кучма.

По его словам, нужно продумать механизм возвращения, но для начала необходим аудит предприятий.

"Нужен аудит. Если возможно - международный аудит", - резюмировал экс-президент.

Ранее представитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик заявил, что Кучма предложил в Минске снять экономическую блокаду с Донбасса. Сам переговорщик от Украины этот не подтвердил, и не опроверг. А из его сегодняшнего брифинга следует, что вопрос действительно поднимался на встрече ТКГ 5 июня.

Правда, судя по словам Кучмы, у него больше вопросов к снятию блокады, чем ответов.

Видео: YouTube/ 5 канал

Ранее "Страна" писала о том, что Москву не впечатлило поведение Кучмы на переговорах в Минске.

Также мы сообщали, что Порошенко обеспокоился предложением Кучмы снять блокаду Донбасса и обвинил Зеленского в зраде.