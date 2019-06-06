В распоряжении "Страны" появились новые снимки с места акции националистов возле дома соратника экс-президента Олега Гладковского.

Как видно на фото, собравшиеся около имения отца и сына Гладковских (Свинарчуков) примерно 30 молодых людей, продолжают жечь файера.

Кроме того, на снимке запечатлена надпись, которую сделали националисты напротив одного из входов во двор, - " это памятник свинье", которая является отсылкой к популярному мему с YouTube-канала "Телебачення Торонто".

Фото: strana.ua

Как сообщалось, акция возле дома Гладковских началась сегодня вслед за аналогичным мероприятием возле имения экс-президента Украины Петр Порошенко.

Участники митинга, которые требуют ареста Порошенко и его соратников Олега и Игоря Гладковских из-за коррупционного скандала в Укроборонпроме, жгут файера, а на фасаде дома растянуты плакаты "Дом мародера". Толпа скандирует "Свинарчуков за граты", звучит патриотичная музыка.

При этом охрану порядка обеспечивает не больше десятка правоохранителей, некоторые из них вооружены автоматами. На территории самого дома тихо, закрыты съезды в гаражи, а на фасаде дома поднят флаг Украины.

До этого стало известно, что во время акции возле дома Петра Порошенко националисты закидали его файерами, из-за чего пришлось вызвать пожарных. Митингующих насчитывается не больше 60 человек, все скандируют "Порошенко за грати!" В толпе подняты флаги Правого сектора и флаг Украины. С колонок звучат украинские патриотические песни.