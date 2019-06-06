"Дорожная карта" (план) президента Украины Владимира Зеленского по переговорам в Минске не будет публичной как минимум до 19 июня. Ее намерены согласовать с партнерами по Нормандскому формату. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Относительно вопроса "дорожной карты" от президента относительно Минских переговоров – мы пока не делаем "дорожную карту" публичной по двум причинам. Первая причина – это то, что уже были инциденты, когда информация выходила накануне, и инициативы президента блокировались другой стороной", - сказала Мендель на пресс-конференции в администрации президента Украины в четверг, 6 июня. По ее словам, необнародование сейчас этой "дорожной карты" – это вопрос безопасности.

"С другой стороны, мы хотим согласовать "дорожную карту" с нашими европейскими партнерами в Нормандском формате, и до 19 июня мы не хотели бы публиковать эту карту", - добавила Мендель. Она сообщила, что "дорожная карта" касается прекращения огня на Донбассе и возвращения заложников.

Мы разбирались, будет ли прорыв в мирном процессе. Впервые после инаугурации Владимира Зеленского в Минске собралась Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Его ключевой особенностью стало предложение Леонида Кучма от лица Украины снять экономическую блокаду с Донбасса. Также в Минске договорились начать разведение сил у Станицы Луганской с 10 июня. При этом у Москвы остается скепсис по поводу таких громких заявлений Киева.

Отметим, что иностранцам, воевавшим в ООС, упростили получение украинского паспорта.

Видео: youtube.com/Страна.ua