Президент России Владимир Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на мероприятия по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии. Об этом он заявил во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

"По поводу приглашения… мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие. Почему меня должны обязательно везде куда-то приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? Мне своих дел хватает здесь. Это вообще не проблема", - сказал Путин.

По его словам, "если заняться какой-то конспирологией, можно себе представить, что западные лидеры хотели пошушукаться между собой перед тем, как начать какие-то контакты" с РФ.

Российский лидер подчеркнул, что его беспокоит другое - пересмотр итогов Второй мировой войны, героизация нацизма, вандализм. По его словам, это можно сравнить с открытием ящика Пандоры.

Высадка в Нормандии (операция "Нептун") началась 6 июня 1944 года, в ней участвовали США, Великобритания, Канада и их союзники. В операции были задействованы 156 тысяч человек.

Ранее "Страна" писала о том, что в Нормандии, в недавних памятных церемониях в связи с 75-й годовщиной высадки союзников во время Второй мировой войны, Украину представляет посол во Франции Олег Шамшур. Также мы сообщали, что почему Зеленского не позвали в Нормандию.