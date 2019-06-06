НАБУ получило 87 страниц переписки фигурантов дела о хищениях в оборонке из близкого окружения Порошенко еще в 2016 году, но руководство Бюро провело лишь служебное расследование.

Об этом заявила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на брифинге, запись которого опубликована в YouTube.

"Нами допрошены все участники этой переписки. Было установлено, что по 87 страницам, которые были получены руководством НАБУ в военной прокуратуре, фактически ничего сделано не было", - заявила Ольга Варченко.

Переписки, по словам Варченко, в НАБУ передал Анатолий Матиос. Материалы были зарегистрированы в канцелярии Бюро, они были расписаны на руководителя детективов Калужинского. Он, в свою очередь, докладывал о них непосредственно директору НАБУ.

По словам Варченко, документы, согласно требованиям закона про НАБУ, должны были направить в Управление внутреннего контроля, чтобы там дали им оценку. Заместитель директора Государственного бюро расследования подчеркнула, что Управление внутреннего контроля НАБУ, в отличие от внутреннего контроля ГБР, наделено функциями расследования.

"То есть они должны были или провести досудебное расследование, или служебное расследование еще тогда, в 2016 году. Однако это сделано не было. Как я уже сказала, по этим материалам Калужинский сделал доклад Сытнику, и после этого Сытник их вернул детективам", - рассказала Ольга Варченко.

Она уточнила, что фактически документы получил тот самый детектив Литвиненко, который фигурировал в этой переписке и был ее участником.

"Эти материалы находились в сейфе детектива, и до этого времени никакого решения по ним принято не было. Что сделано НАБУ: проведена служебная проверка. Какие результаты? Одно замечание, два выговора. Для нас как для следователей это не является убедительным, и мы будем давать оценку не только детективам НАБУ, а и руководству НАБУ в этой части", - сказала Ольга Варченко, добавив, что досудебное расследование по данному факту продолжается.

Любопытно, что сам глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник ранее утверждал, что у НАБУ не было всей переписки по делу о коррупции в оборонке. По его словам, в документах была лишь переписка между Жуковым, Рогозой, Шевченко.





Видео: YouTube/ 5 канал

Напомним, о переписке фигурантов аферы с хищениями в оборонке, а именно бывшего бизнес-партнера экс-президента Петра Порошенко и экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его сына Игоря и других, стало известно из расследования "Bihus.info".

По данным журналистов Дениса Бигуса и Леси Ивановой, сын Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонке. Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна. Также журналисты заявляли, что налоговой администрации, военной прокуратуре и НАБУ было известно о наличии незаконных схем в оборонном комплексе.

ГБР после публикации расследования начало по данному факту уголовное дело. Сегодня руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что экс-директору Харьковского бронетанкового завода и его заместителю сообщили о подозрении в хищении государственных средств.

Также ГПУ огласила подозрение детективу НАБУ, бездействовавшему при расследовании деятельности Харьковского бронетанкового завода.