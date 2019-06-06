Киев снова захлестнула волна "минирований". На этот раз правоохранители получили по почте анонимное сообщение о взрывчатке в детских садах, больницах, торговых центрах, гипермаркетах и кафе. Об этом пишет "Киев оперативный" в Facebook.

Как сообщает издание, "заминировали" торговые центры Lavina, Globus, Skymall, ArtMall; гипермаркеты "Эпицентр", "Ашан","АТБ", Fozzy и "Мегамаркет"; общепиты "Київська перепічка", "Шаурма у Самира" (Бессарабский рынок), кафе "Ярославна".

Кроме того, сообщается, что взрывчатка находится в детских садах "Теремок", "Незабудка", "Родничок", "Елочка", "Сказочный городок" и "Рассвет"; больницах на ул. Волынской, 21, Демеевской, 5-А, Кирилловской, 103, Братиславской, 3, Коновальца, 34-А.

В полиции пока не подтвердили эти данные.

Скриншот: Facebook/Киев Оперативный

Ранее сообщалось, что в среду из-за сообщения о минировании из больницы в центре Киева эвакуировали 700 человек. Так, 5 июня на электронные адреса госучреждений Киева снова поступили письма с угрозами подрывов от неустановленных отправителей. Одной из главных мишеней псевдоминеров стала крупная ведомственная больница ДУС в Печерском районе столицы, на улице Верхняя, 5.

Также мы писали, что в Харькове начали проверку новых минирований. Всего 31 объект, включая больницы и аэропорт.