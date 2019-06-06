В Киеве неизвестный угнал эвакуатор "Баркас". Об этом 6 июня сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что 43-летний владелец угнанного транспортного средства обратился в дежурную часть и рассказал, как оставил эвакуатор на улице Елочная. Однако по возвращении его уже не было на месте.

Полицейские изучили расположенные в Киеве записи камер наблюдения и выявили угонщика.

Как оказалось, 32-летний житель столицы нанял водителя авто "Дачиа Логан", который помог ему перегнать эвакуатор в другое место с помощью буксировочного троса. При этом злоумышленник назвался владельцем эвакуатора.

Угонщику сообщили о подозрении. На время проведения досудебного расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства, ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", опубликованы фото, как коммунальные эвакуаторы начали забирать авто нарушителей в Киеве.

Временное задержание транспортных средств осуществляется в случае наличия у патрульного полицейского оснований считать, что водителем совершено одно из перечня нарушений.

Отметим, что в центра Киева бурный поток кипятка из поврежденной трубы обвалил асфальт под припаркованным джипом.