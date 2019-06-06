В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" предлагают должность будущего премьер-министра доверить экс-кандидату в президенты от политсилы Юрию Бойко.

Такое заявление на съезде партии 6 июня сделал нардеп Сергей Левочкин, передает "Украинская правда".

"Выбирая парламент, Украина выберет новое правительство и нового премьер-министра. Отличие нашей команды от других в том, что у нас есть будущий премьер-министр. Это - Юрий Бойко", - сказал Левочкин и высказал свое мнение о том, что Бойко знает, что нужно делать и как нужно делать.

"Он прошел нелегкую избирательную кампанию, он прожил сложную и содержательную жизнь. Он знает и умеет работать. С ним вместе на выборы идет огромная команда "Оппозиционная платформа - За жизнь", - сказал Левочкин.

Депутат считает, что его партия способна сформировать правительство.

Ранее "Страна" писала о том, что Юрий Бойко призвал к созданию оппозиционного фронта.

Также мы сообщали, что в рейтинге партий лидируют "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".