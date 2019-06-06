В Киеве во время съезда политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" представили первую десятку списка политсилы для участия в выборах в Верховную Раду.

Список партии возглавил нардеп Юрий Бойко.

Он заявил, что команда "Оппозиционная платформа-За жизнь" будет бороться за отмену закона о тотальной украинизации, отмену закона об украинизации образовании, отмене закона о люстрации, отмене закона о декоммунизации и закона о переименование церкви.

"Мы принесем в страну мир, мы улучшим жизнь людей, восстановим стабильность", - заявил Юрий Бойко.

На втором месте в списке нардеп Вадим Рабинович. На третьем - глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. На четвертом - нардеп Наталья Королевская. На пятом - председатель исполкома партии, нардеп Сергей Левочкин. Далее по списку идут нардепы Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев, Тарас Козак.

Отметим, что ранее ходили слухи, что партия "Оппозиционная платформа-За жизнь" пойдет на выборы вместе с так называемой "ахметовской" частью "Оппозиционного блока" (ее возглавляют Новинский, Колесников, Вилкул). Однако они не оправдались.

В настоящий момент рейтинг "Оппозиционной платформы-За жизнь" составляет более 10%, а рейтинг "Оппозиционного блока" - менее 3%.

Ранее "Страна" писала о том, что партия "Слуга народа" объявит список кандидатов в Раду на съезде в ботсаду Киева.

Также мы сообщали, что озвучена дата съезда партии Порошенко, на котором будет определен список на выборы.