В Покровском райсуде Днепропетровской области утвердили сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Решение суда зачитали на заседании 6 июня. Об этом сообщает УП.

Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6,5 годам тюрьмы. Никиту Грабчук, непосредственно напавшего на активистку - к 6. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

Обвиняемые ранее признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений.

По данным обвинения, Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых - Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова - к участию в покушении на Екатерину Гандзюк.

1 июля 2018 года в Херсоне у подъезда нападавший вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.

Как сообщала "Страна", заказчик нападения на Екатерину Гандзюк предлагал Сергею Торбину заплатить 5 тысяч долларов за переломанные кости рук и ног активистки.

Отметим, что суд в Херсоне отменил переименование улицы в честь Екатерины Гандзюк.