Конституционный суд признал неконституционной норму закона, по которой Национальное антикоррупционное бюро Украины через суд могло блокировать договоры предприятий. Об этом со ссылкой на источник в суде пишет The Page.

Иск в КСУ подал "Запорожский завод ферросплавов", который принадлежит группе "Приват" олигарха Игоря Коломойского. Конституционный суд по его заявлению отменил пункт 13 статьи 17 закона "О Национальном антикоррупционном бюро".

Принятое решение выгодно компаниям группы "Приват", поскольку по сути оно лишает НАБУ возможности компенсировать убытки государству.

По данным "Страны", ранее НАБУ добилась через суды аннулирования договоров "Запорожского завода ферросплавов" на сумму в 7 миллиардов гривен.

Сумма по аннулированию аналогичных договоров по другой компании, совладельцем которой является Коломойский - "Укрнафты", достигает 3,4 млрд. гривен.

Теперь же компании Коломойского через иски в суд смогут добиться признания всех этих договоров действительными и вернуть себе деньги.

Как стало известно нашему изданию, решение было принято всего 5 голосами (при том, что в суде сейчас 17 судей). Однако, при рассмотрении Конституционных жалоб Сенатом КСУ (в него входит 8 человек), решения можно примать и голосами больше половины состава, но не менее, чем 2/3 от присутствующих). За решение проголосовали судьи Тупицкий, Запорожец, Касмилин, Мойсик, Городовенко. Против были Лемак и Первомайский. И один судья (Слиденко) не явился. Благодаря этой неявке, как раз и хватило 5 голосов, чтоб провести решение.

Решение КСУ уже вызвало резко негативную реакцию в социальных сетях.

"Только что стало известно, что Конституционный суд таки принял сторону завода Игоря Коломойского - и лишил НАБУ полномочия через суд расторгать коррупционные сделки. Негативные последствия этого решения - как от отмены статьи о незаконном обогащении. Только в промышленных масштабах", - написала в своем Facebook журналистка Наталья Седлецкая.

По ее словам, это была одна из самых действенных функций детективов - когда они могли идти в суд и расторгать незаконные соглашения, заставляя дельцов возвращать деньги государству. Седлецкая добавила, что детективы уже добились расторжения незаконных сделок на 7 миллиардов гривен.

Скриншот: Facebook/ Natalie Sedletska

Напомним, это уже второе решение КСУ в пользу крупного олигархического бизнеса за последнее время (после переворота в суде, после которого был уволен Станислав Шевчук).

В конце мая Конституционный суд закрыл дело о неконституционности приватизации "Укррудпрома". Если бы приватизацию признали неконституционной, то это нанесло бы грандиозный удар по металлургической империи Рината Ахметова, основу которой составляют горнообогатитетельные комбинаты (ГОКи), ранее входившие в Укррудпром.

Также мы писали, что 6 июня Рада не внесла в повестку дня президентский законопроект об ответственности за незаконное обогащение.