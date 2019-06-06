Народный депутат Игорь Мосийчук через суд требует запретить проведение пятого марша равенства "КиевПрайд", который 23 июня должен пройти в центре Киева под лозунгом "Наша традиция - это свобода!". Об этом нардеп написал на своей странице в сосети.

В сообщении говорится, что вчера Игорь Мосийчук подал в Окружной административный суд Киева иск к КГГА, в котором потребовал запретить проведение "гей-парада в центре столицы 23 июня, и в любой другой день".

"Твердо убежден, что проведение шабаша извращенцев в центре столицы противоречит христианской морали, травмирует психику украинских детей, и оскорбляет всех украинцев! Судебный запрет гей-парада не только морально защитит маленьких украинцев от влияния извращенцев и дегенератов, но и защитит их самих от разъяренных традиционалистов!" - пишет в соцсети нардеп.

Фото: facebook.com

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