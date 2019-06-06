"Нас не 73%... Нас не 25%..." Появилось видео предвыборной рекламы Гройсмана
В сети опубликован предвыборный ролик нынешнего премьер-министра Украины, который намерен идти на парламентские выборы.
"Нас не 73% - молодых, прогрессивных и смелых. Нас не 25% - опытных и тех, кто готов к решительным действиям. Мы все нужны друг другу. Нас 100% - тех, кто хочет, чтобы Украина была успешной. "Я знаю, как это сделать", - Владимир Гройсман, "Украинская стратегия"", - гласит текст видеоролика.
Видео: Facebook/ Михаил Шнайдер
Напомним, Гройсман решил идти на выборы без Порошенко. Также "Страна" сообщала: в партии Гройсмана сообщили, что в нее войдут несколько членов Кабмина.
Между тем, 30 мая Верховная Рада не смогла отправить Гройсмана в отставку с поста премьера.
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