Украинского боксера Александра Усика лишили титула чемпиона мира по версии WBO. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Из-за перехода чемпиона WBO Александра Усика в супертяжелый вес, временный чемпион Кшиштоф Гловацки теперь признан новым чемпионом WBO в тяжелом весе", – сообщил президент WBO Франсиско Пако Валькарсель.

Как сообщала "Страна", появилось фото неунывающего боксера Усика, который ранее потерял титул чемпиона WBC. "Всем отличного настроения. Улыбайтесь, друзья", - написал боксер под фото.

Усик теперь называется "чемпионом в отпуске" и может претендовать на этот пояс в любое время, если он захочет вернуться в тяжелый дивизион.

Напомним, что он показал на видео травмированную руку и подтвердил перенос первого боя в супертяжах. Александр Усик должен был дебютировать в супертяжах 25 мая в Оксон-Хилле в бою против Карлоса Такама.