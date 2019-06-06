Сегодня националисты атаковали дом Петра Порошенко в Козине. Они забросали дворец экс-президента фаерами, требуя посадить его по делу о хищениях в "Укроборонпроме" - так называемом "Свинарчукгейте". Который, кстати сказать, пока совершенно заглох.

Источники "Страны" в МВД называют акцию в Козине местью Арсена Авакова за организованные против него митинги. Они вспыхнули после смерти ребенка от пули полицейских в Переяслав-Хмельницком.

Как уже рассказывало наше издание, руку к организации этих акций приложили нациоалисты, подконтрольные Порошенко. Например, С14.

Мы уже писали, что в окружении Авакова это связывают с израильским политтехнологом партии Порошенко Талем Зильберштейном.

"Весь сценарий атаки на Авакова разработан израильским политтехнологом Порошенко Талем Зильберштейном, которого тот нанял под выборы и у которого есть базовый прием ведения всех кампаний - создание хаоса, - сказал "Стране" соратник Арсена Авакова Илья Кива. - Где бы он ни работал, он везде строит хаос. Петя отдает ему в субподряд свои бандитские ОПГ, вроде С14, которую все так же вовлекают в проплаченные протесты. Технолог сразу сказал Пете - только страх вернёт к вам доверие людей. Что для этого нужно сделать? Немедленно убрать министра МВД, который никогда не станет союзником Порошенко. А затем показать, что порядка в стране нет. Это называется сыграть на контрасте. Обратите внимание во время блокирования первого митинга под МВД, параллельно были заминированы торговые центры. Это была репетиция. Они прокачивали систему на выносливость. Вторым этапом будут атакованы областные управления полиции более многочисленными и агрессивными группами радикалов, с объявлением о заминировании дамбы на Киевском водохранилище, чтобы побудить власти объявить чрезвычайное положение. Порошенко - циничная гнида. И человек, которого он взял к себе технологом - не менее циничный. Эти два аморала готовы играть судьбами людей в угоду рейтингов".

И случившееся сегодня у дома экс-президента, по данным "Страны" стало своеобразной "ответкой" главы МВД.

Вопрос только один – окажут ли влияние эти митинги на ход реальных уголовных дел против бывшего гаранта?

В конце мая против экс-президента Петра Порошенко открыли несколько уголовных дел. И это явно не конец: на очереди в ГБР – еще несколько заявлений против Порошенко и его окружения.

Однако у них есть одна особенность - пока по ним нет никаких следственных действий в отношении самого Порошенко: его не зовут на допрос, не приходят домой с обысками, не говоря уже о санкции на арест.

"Страна" подбила, что инкриминируют экс-президенту и какова ситуация с этими делами сегодня.

Госизмена и хищения в энергетике

О первых двух открытых делах стало известно еще в мае. Напомним вкратце их фабулу.

Первое дело касалось вероятной госизмены гаранта. Заявление в Госбрюро расследований подал недавно вернувшийся в Украину юрист Андрей Портнов.

Юрист утверждает, что президент как главнокомандующий в ноябре 2018 года нарочно послал корабли в Керченский пролив, где их обстреляла Россия и взяла в плен более двух десятков украинских моряков.

Сделано это было ради создания провокации, которая бы оправдала введение военного положения. А оно в свою очередь было призвано отменить и отложить на более поздний срок выборы президента.

В этих действиях Портнов усмотрел сразу три уголовных статьи: насильственные действия для захвата государственной власти, госизмену и превышение служебных полномочий.

В ответ на заявление Портнова первый зам Ольга Варченко опубликовала в Facebook сообщение о том, что дело по всем трем статьям открыто и дело расследуется.

Второе дело инициировала антикоррупционная прокуратура. Оно было открыто по заявлению Дмитрия Крючкова – директора компании "Энергосеть", через которую отмывались средства государственных компаний по производству и поставкам электроэнергии.

Крючков заявил, что все схемы крышевала администрация президента Порошенко. Что и стало поводом для открытия производства.

Детальнее с историей обоих дел можно ознакомиться в материале "Страны" "Был президентом, стал фигурантом. Какие дела открыли против Порошенко после инаугурации Зеленского".

Новые дела на Порошенко

24 мая ГБР приняло еще одно заявление Портнова. И начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов через офшоры на сумму 300 миллионов долларов - во время продажи завода "Кузница на Рыбальском". Так сообщил сам юрист.

27 мая ведомство приняло от Портнова еще одно заявление — об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. Речь идет о покупке телеканала "Прямой" через экс-регионала Владимира Макеенко. Пресс-служба ГБР подтвердила, что прозводство начато.

Следующее дело, попавшее в Госбюро – это нарушения при назначении президентом членов Высшего совета правосудия. Портнов обвинил президента в узурпации судебной власти.

Несмотря на регистрацию производств, особых движений по ним пока нету. Следственные действия активно ведутся пока лишь по одному делу, связанному с Порошенко – это пропажа серверов из совещательной комнаты в Администрации президента, на которую недавно пожаловались у Зеленского.

По этому делу уже проходили обыски в АП, а теперь в качестве свидетеля вызван пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко. Который заявлял, что оборудование исчезло, поскольку оно было арендованным. Однако раньше в администрации Порошенко говорили, что купили мониторы и сервера за казенный счет.

Какую перспективу имеют дела на Порошенко?

Как видно из сказанного выше – более-менее резво идет "дело о серверах", которое пока не тянет на серьезную статью лично для Порошенко.

Другие, более серьезные вопросы – госизмена, узурпация власти, отмывание денег на канале "Прямой", фиктивная продажа "Кузни на Рыбальском" - пока в подвешенном состоянии.

Впрочем, в ГБР не спешат хоронить эти дела. И даже говорят, что они имеют судебную перспективу.

"Заявления о совершении преступлений регистрируются автоматически, это - требование закона. Я не могу говорить о первых выводах следственных групп, это - тайна следствия. Но моя оценка, глядя на аргументацию, которая изложена в заявлениях, можно смело утверждать, что эти дела имеют юридически-правовую перспективу", - заявил глава Госбюро Роман Труба, комментируя возбужденные по обращениям Портнова уголовные дела.

По словам Романа Трубы, следственные действия по этим заявлениям уже активно ведутся.

"Вопросы достаточно резонансны. В связи с этим, нами запланированы и в кратчайшие сроки будут проведены активные следственные действия. Мы будем проверять все факты, которые были изложены в обращениях, и, соответственно, добывать доказательства в подтверждение либо опровержение вины. Общественность в ближайший период времени должна получить ответы на все вопросы", - заявил глава ГБР.

При этом он затруднился спрогнозировать точные сроки досудебного расследования.

"Для нас самое важное - качественное и профессиональное досудебное расследование. Это не несколько следственных действий, а целый комплекс. В том числе - следственно-розыскные действия. Понимая общественный резонанс, мы будем пытаться дать ответы как можно быстрее. Но это точно - не месяц. Однозначно, больший период", - считает Роман Труба.

А вот расследование по Гладковскому-Свинарчуку – другу Порошенко, который может быть причастен к хищениям в "Укроборонпроме" вообще идет ни шалко-ни валко. Это дело во многом стоило экс-президенту его поста. А теперь оно явно положено под сукно.

Сегодня замглавы ГБР Ольга Варченко заявила, что переписка сына Гладковского, опубликованная журналистом Денисом Бигусом, была известна НАБУ с 2016 года, но никак не расследовалась. При этом ни одно ведомство сейчас расследования по этим записям, на которых обсуждаются взятки и откаты, не ведет.

По плану - сначала ГБР собирается разобраться, почему истории с перепиской не дали ход. А потом обязать НАБУ ее расследовать. Но пока дела по "Свинарчукгейту" как такового не существует в природе.

Это означает две вещи. Во-первых, правоохранительная система еще наполнена людьми Порошенко и других представителей уходящей власти (начиная хотя бы с генпрокурора Луценко). И они могут тормозить расследования.

Во-вторых, судя по риторике – а точнее ее отсутствию – тему "Свинарчукгейта" не хочет поднимать и новая власть. Что наводит на мысли о некоем договорняке между "старыми" и "новыми".

В околополитической тусовке даже бытует шутка, которая обыгрывает фразу из пиар-кампании Зеленского "пришла весна – время посадок". "А почему посадок нету? Так весна уже закончилась".

Очевидно, что сдвинуть дела с мертвой точки может только серьезное общественное давление на власти и правоохранительные органы.