Во время брифинга в четверг, 6 июня, экс-президент Петр Порошенко увлеченно рассказывал об угрозе со стороны РФ на Донбассе, но забыл поздравить журналистов с профессиональным праздником. Об этом пишут "Украинские Новости".

Экс-президент после брифинга уже ушел, но тут же вернулся, чтобы поздравить присутствующих.

"Прошу прощения. Хочу всех вас поздравить с Днем журналиста. Я хочу действительно обратить внимание на то, что я действительно считаю журналистов четвертой властью. От свободы слова очень многое зависит в нашей стране.... Наша политическая сила будет выступать за свободу слова, за свободу вашей работы. Низкий вас поклон и большое уважение за вашу работу. С днем журналиста, с праздником вас", - обратился Петр Порошенко ко всем присутствующим.

Видео: YouTube/ Інформаційне агентство "Українські Новини"

Напомним, сегодня в Украине отмечается день журналиста.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских журналистов с праздником.