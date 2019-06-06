Дочерняя компания крупнейшей американской страховой корпорации American International Group (AIG) - АИГ Украина - прекращает свою деятельность. Решение акционеров от 30 мая опубликовано в правительственной газете Урядовый курьер, сообщает "Лига.Финансы".

AIG обратилась в Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, с заявлением об аннулировании ее лицензий и исключении информации о финансовом учреждении из Реестра финансовых учреждений страны. В сообщении уточняется, что решение является частью глобальной стратегии AIG и касается не только Украины.

О том, что американская AIG сворачивает бизнес в Украине и Казахстане стало известно в конце 2016 года. СК АИГ Украина с тех пор не заключает новые договора страхования и не пролонгирует старые.

AIG - мировой лидер на рынке страхования имущества и общего страхования с 90-летней историей. Компания работает более чем в 160 странах и имеет свыше 40 млн клиентов. В Украине компания работает с 2000 года.

В 2016 году Reuters писал, что AIG продает часть своих компаний в Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе канадской компании Fairfax Financial Holdings.

Ранее "Страна" писала о том, что компания "АХА Страхование" покидает украинский рынок.

Также мы сообщли, что в НБУ отменили обязательное страхование залога до 2020 года.