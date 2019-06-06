В ночь на 6 июня в Киеве по адресу улица Кудряшова, 20б произошел жуткий инцидент. Под 25-этажным домом обнаружили тело женщины. Предварительно, она выпала из окна. Вызов на линию экстренных служб поступил около 04:15. Об этом сообщает Информатор.

Когда на место прибыли врачи, то им оставалось только констатировать смерть. Предварительно, правоохранители установили, что женщина проживала по другому адресу. Тут ее узнал консьерж, который сообщил, что погибшая пришла в квартиру к подруге, которая находится на 14 этаже.

При осмотре помещения была найдена предсмертная записка и видеообращение, которая оставила погибшая. После чего она выпрыгнула с 14 этажа. Личность установлена, женщине было 33 года. Только вчера, 5 июня, она отметила свой день рождения. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента устанавливаются.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", полицейские спасли девушку за мгновение до ее смертельного прыжка с моста. Сотрудники правопорядка оказали женщине психологическую поддержку и доставили домой, где передали ее родственникам.

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