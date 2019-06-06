Попавший накануне в реанимацию НИИ Склифосовского в Москве российский музыкальный продюсер Бари Алибасов подписал новое завещание. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам представителя продюсера Вадима Горжанкина, подписана новая версия документа, включающая в себя некоторые изменения. В частности, элитная недвижимость в Мерзляковском переулке в случае смерти будет передана сыну продюсера по имени Бари. Отмечается, что квартира площадью 220 квадратных метров включает в себя девять комнат. Кроме того, сын получит еще две квартиры в том же доме, обе по 100 квадратных метров.

Своей супруге - актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной - Алибасов завещал участок в Подмосковье, стоимость которого составляет 500 тысяч долларов. Кроме того, она может получить акции на сумму порядка двух миллионов долларов.

Авторские права на творческое наследие, произведения и названия группы "На-На", создателем которой является Алибасов, достанутся участникам музыкального коллектива Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину.

Помощнику Алибасова Сергею Моцарю останется кот породы канадский сфинкс.

Напомним, что 4 июня Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того как он случайно выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. У продюссера диагностировали четвертую степень ожога желудка. Его состояние медики оценивают, как тяжелое.

Также мы сообщали, что по Москве поползли слухи о смерти Алибасова, которые опроверг его секретарь.