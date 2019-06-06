Экс-президент Украины Петр Порошенко полагает, что решение о запрете ответного огня на Донбассе может быть принято только после того, как на неконтролируемую территорию Донецкой и Луганской областей будет введен миротворческий контингент ООН. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы четко заявляли с 2015 года о необходимости немедленного решения Совета безопасности ООН о введении миротворческого контингента. Вот тогда надо прекращать огонь без права огня в ответ. Потому что тогда на линии столкновения и на всей оккупированной территории будут находиться миротворцы, которые разоружат незаконные военные формирования", - сказал Петр Порошенко.

По его словам, сегодня это единственный надежный инструмент урегулирования решения данной проблемы. Так же Порошенко заявил, что за 19 режимов прекращения огня на востоке Украины ни один из них не предусматривал запрет на ответный огонь в случае обстрелов.

"Как сегодня удачно сказали, это все равно, что поставить наших солдат к стенке на расстрел", - заявил Петр Порошенко.

Напомним, 5 июня в Минске состоялись первые после инаугурации Владимира Зеленского переговоры ТКГ в Минске. На них было объявлено о намерении договорится о прекращении огня, даже ответного, а также озвучено предложение снять экономическую блокаду Донбасса.

После этого Порошенко обеспокоился предложением Кучмы снять блокаду Донбасса и обвинил Зеленского в зраде.