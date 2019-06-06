Сразу два народных депутата вышли из политсил и объединений в Верховной Раде. Так, нардеп Евгений Рыбчинский вышел из депутатской группы "Воля народа" и сразу же вступил во ВО"Батькивщина". Об этом заявил спикер Рады Андрей Парубий на заседании парламента.

"Согласно ч. 3 ст.60 регламента Верховной Рады, сообщаю о выходе народного депутата Украины Рыбчинского из состава депутатской группы "Воля народа" и вместе с тем соответственно ст. 13 закона Украины о статусе народного депутата Украины, ст.59 и 60 регламента Верховной Рады Украины сообщаю о вступлении народного депутата Украины Рыбчинского в состав депутатской фракции политической партии "Всеукраинского объединения "Батькивщина", - сказал он.

Рыбчинский вошел в состав группы "Воля народа" в ноябре 2015 года. Ранее входил в состав фракции "Блок Петра Порошенко", которую он покинул 6 ноября 2015 года.

Евгений Рыбчинский. Фото: wikimedia.org

После выхода Рыбчинского в "Воле народа" остается 17 нардепов. Согласно законодательству, Парубий может объявить о роспуске группы, если в ее составе менее 19 человек. А в "Батькивщине" теперь 21 депутат.

Еще один нардеп - Олег Недава - покинул ряды партии БПП. Об этом на заседании сообщила первый заместитель главы парламента Ирина Геращенко."В президиум поступило заявление. Согласно поданному заявлению и в соответствии с частью 3 статьи 60 Регламента Верховной Рады Украины сообщаю о выходе народного депутата Украины Недавы Олега из состава депутатской фракции партии Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Украины", - сказала Геращенко.

Недава на парламентских выборах баллотировался по одномандатному избирательному округу №53 (Донецкая область) в качестве самовыдвиженца, прошел в Раду, набрав 63% голосов избирателей.

Олег Недава. Фото: Vse.Media

Напомним, что фракцию БПП покинули еврооптимисты и Корнацкий. Также политсилу покинули Сергей Каплин и Александр Грановский.

Также "Страна" давала полный расклад сил перед выборами в Раду.