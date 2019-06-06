В Днепропетровской области в Пятихатской колонии 5 июня состоялся бунт заключенных. Об этом пишут "Украинские нновости" со ссылкой на представителя ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Уточняется, что заключенные протестовали против условий их содержания. В бунте принимали участие около 100 человек. В знак протеста они жгли свои матрацы. На данный момент ведется проверка инцидента.

Напомним, 27 мая в Одессе в Южной исправительной колонии общего режима №51 тоже вспыхнул бунт заключенных. Его причиной стали плохие условия содержания. В результате инцидента пострадали 13 сотрудников учреждения, погибших нет.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минюсте решили расформировать одесскую колонию, где произошел бунт.

Также мы сообщали, что во время бунта в колонии Таджикистана погибли 32 человека.