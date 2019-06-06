С 11 июня 2019 года авиакомпания SkyUp запускает рейс из Харькова в Париж (Франция). Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair с 17 июня – из Харькова в Краков (Польша). Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно данным в системе бронирования SkyUp, рейс в Париж будет осуществляться дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Из Харькова самолет будет отправляться в 3:50, обратно – по вторникам в 7:55, по пятницам – в 8:25. Длительность полета – 3 часа 45 минут. Стоимость билета без багажа стартует от 2,3 тыс. грн.

Рейс в Краков, согласно данным в системе бронирования Ryanair, будет осуществляться по понедельникам и пятницам. Из Кракова в Харьков самолет будет вылетать в 9:45, обратно вылет запланирован на 13:25. Длительность полета – 2 часа 5 минут. Стоимость билета в одну сторону без багажа – от EUR 60.

Как сообщалось, авиакомпания SkyUp начала выполнение рейсов из Одессы в Кутаиси (Грузия), а Ryanair открыла полеты из Харькова и Одессы.

Как сообщала "Страна", в 00:00 часов 19 июня 2019 года, начнется бессрочная забастовка работников хэндлинговой компании ООО "Аэрохэндлинг", обслуживающей пассажиров в международном аэропорту "Борисполь".

Напомним, что резко увеличилось число случаев неправильной обработки багажа в разных аэропортах мира. Это количество составляет менее 0,6% от общего количества перевезенного авиакомпаниями багажа в 2018 году.