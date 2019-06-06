Экс-президент Петр Порошенко заявил, что отрывок речи Владимира Зеленского во время встречи с главой Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе, из-за которого того обвинили в плагиате, действительно родился в его офисе. Об этом сообщает "Украинская Правда".

"Во-первых, я подчеркиваю, что эти слова родились в моем офисе. Но, во-вторых, я очень ценю, что Украина говорит на одном языке и об интеграции в НАТО, и об интеграции в ЕС", - сказал Петр Порошенко.

Он выразил радость по поводу того, что Зеленский совершил визит в Брюссель, а также четко озвучил абсолютную необходимость сотрудничества с НАТО.

"... В переговорах было четко указано, а я полностью разделяю эту фразу, относительно абсолютной необходимости сотрудничества с НАТО. Причем, это совершенно серьезно, это не троллинг, не надо использовать слово плагиат или не плагиат. Это абсолютно нормально", - сказал Петр Порошенко.

Также он доабавил, что в Брюсселе президенту Владимиру Зеленскому, помимо прочего, надо было бы обсудить энергетический, шенгенский союз и тому подобное.

"Страна" подробно изучала вопрос, был ли плагиат в речи Владимира Зеленского. В частности, мы писали, что фраза, которая дословно повторяла высказывание Петра Порошенко, появилась в Твиттере Администрации президента, но на брифинге Зеленского с Туском ее не было. В АП заявили о диверсии и провокации, а пресс-секретарь Порошенко - о "банальном плагиате".