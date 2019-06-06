Верховная Рада ратифицировала внесение изменений в приложение XXVII к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. За принятие законопроекта за основу и в целом на заседании в четверг проголосовал 231 народный депутат, сообщает "Европейская правда".

К одобрению обновленного приложения Раду призвала вице-премьер по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, заявив, что его принятие станет индикатором готовности Украины и ЕС углублять сотрудничество в энергетической сфере с целью достижения полной интеграции рынков.

В обновленном приложении XXVII к Соглашению об ассоциации предусматриваются новые энергетические стандарты, которые в перспективе приблизят Украину к полноправному членству в ЕС.

Это новые правила, соблюдение которых позволит обеспечить интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС в секторах газа и электроэнергии.

Ранее "Страна" писала о том, что Киев предложил ЕС пересмотреть условия Соглашения об ассоциации уже в следующем году.

Также мы сообщали, что Венгрия хочет пересмотреть Соглашение об ассоциации Украины с ЕС из-за закона об образовании.