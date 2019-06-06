В Конституционном Суде признали неконституционным установление минимально необходимого возраста для начисления пенсии за выслугу лет по представлению "Оппозиционной платформы - За жизнь". Об этом сообщает 112.ua.

"Конституционный суд по нашему представлению, которое подписали 48 народных депутатов, признал неконституционными отдельные нормы пенсионной реформы. Мы добились отмены норм о повышении на пять лет пенсионного возраста для женщин, увеличении на пять лет стажа работы для женщин и мужчин, а также установлении минимально необходимого возраста для назначения пенсии за выслугу лет для отдельных категорий граждан", - сказала народный депутат от "Оппозиционной платформы -За жизнь" Наталия Королевская.

По ее словам, решением КСУ возвращены условия выхода на пенсию по выслуге лет, которые действовали до 1 апреля 2015 года, и это в первую очередь касается работников образования, здравоохранения, социальной защиты, железнодорожного транспорта и метрополитена.

Также Королевская добавила, что ранее Конституционный суд уже восстановил льготы ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, а также вернул все выплаты и льготы чернобыльцам.

"За пять лет уходящая власть совершила множество ошибок, принесла людям много вреда и полностью разрушила систему пенсионного обеспечения. И решение Конституционного суда по отмене значительно ухудшенных условий выхода на пенсию по выслуге лет – важный шаг в направлении восстановления справедливости в отношении украинских пенсионеров", - сказала Наталия Королевская.

Между тем, во Всемирном банке считают, что Украине придется еще повысить возраст выхода на пенсию.

Также мы писали, что Минсоцполитики обещает еще 10 лет не повышать пенсионный возраст.