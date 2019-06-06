Украинцы и поляки оказались на последних местах в рейтинге финансовой грамотности населения. Это следует из опроса, проведенного Агентством США по международному развитию (USAID) среди 30 стран мира. Об этом сообщается на странице проекта USAID "Трансформация финансового сектора" в Facebook.

Украина с Польшей разделили последнее место (11,6 баллов из 21 возможных), а лидерами по финансовой осведомленности граждан стали Франция (14,8), Норвегия (14,6) и Канада (14,6).

Согласно результатам, уровень финансовой грамотности самый низкий у украинцев в возрасте от 18 до 24 лет. 91% опрошенных считает, что научить своих детей пользоваться деньгами – это обязанность родителей, а 70% респондентов уверенны, что этим должны заниматься учителя в школе.

Финансовые знания сильнее у тех, кто пользуется банковским счетом. Из экономических терминов украинцам хорошо известно, что такое инфляция и проценты по кредиту, а что такое диверсификация и сложный процент за 5 лет знают 40-50% опрашиваемых.

Сравнивая показатели с другими, можно сделать вывод, что большинство украинцев ориентируют на краткосрочную перспективу, чем на долгосрочную. Лишь 33% граждан Украины ответило, что они не живут сегодняшним днем, в то время как в соседних странах этот показатель составляет 54%. Почти все опрашиваемые украинцы (92 %) считают, что деньги существуют для того, чтобы их тратить. Однако по показателю уровня финансового поведения Украина обогнала Польшу, Беларусь, Грузию и Венгрию.

Украинцы тщательно контролируют свои расходы, вовремя платят счета, планируют свои доходы и расходы, но не часто пользуются финансовыми услугами. Лишь 12% опрошенных хранят свои сбережения в банке.

Опрос по финансовой грамотности населения проводился в декабре 2018-го года маркетинговой компанией "InMind". В нем участвовали 2007 граждан из всех регионов Украины (кроме территорий, неподконтрольных Украине) в возрасте от 18 до 79 лет.

Фото: facebook.com

Агентство США по международному развитию (USAID) является независимым агентством федерального правительства США. Оно оказывает гуманитарную помощь и помощь в сфере экономики более 50 странам мира. С 1992 года USAID предоставило Украине помощь на гуманитарный и технический сектор в размере 1,7 млрд долларов.

Напомним, что до этого в USAID выяснили, как много украинцев готовы уклониться от налогов.

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