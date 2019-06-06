Бывший президент Виктор Ющенко отвергает обвинения Генеральной прокуратуры в растрате 540 млн гривен и заявляет, что не собирается скрываться. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Ющенко подтвердил, что 4 июня он по вызову был у следователя Генеральной прокуратуры, где ему сообщили о подозрении.

"Коротко суть указанного подозрения сводится к тому, что якобы я с 2002 года вступил в сговор с Януковичем по завладению им урочища Межигорье", - написал Ющенко.

"Не вижу повода прятаться или притворяться больным, как это стало модным. Всевозможные обвинения отвергаю, потому что не вижу ни оснований, ни доказательств. В суде я это бесспорно докажу!", - отметил экс-президент.

Также Ющенко считает, что в деле есть политический подтекст. "Общество видит, как постепенно снята ответственность практически со всех фигурантов громких дел о сепаратизме, государственной измене и убийствах на Майдане. Поэтому приходится искать новые громкие дела, имитировать бурную деятельность", - считает Ющенко.

Ранее "Страна" писала о том, что Виктор Ющенко установил мировой рекорд по количеству собранных рушников.

Также мы сообщали, что Ющенко рассказал о стратегической важности нормальных отношений Украины и России.