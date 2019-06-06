Власти Нидерландов вновь заблокировали вступление Болгарии в Шенгенскую зону. Заявленными причинами отказа Амстердам называет коррупцию и торговлю людьми. Об этом сообщает издание Euractiv.

При этом в Европейской комиссии официально заявили, что поддерживают вступление Болгарии в Шенген и утверждали, что София выполнила технические критерии членства.

Однако Голландия остается самой сильной противницей вхождения Болгарии в Шенген. И даже во время визита 5 июня в Болгарию министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок повторил свою позицию.

"Мы слышали ваше желание присоединиться к Шенгену, но я надеюсь, что вы понимаете, что народ Нидерландов знает о большом количестве мигрантов, прибывающих к нам, мы должны убедиться, что пограничный контроль является бескомпромиссным, прежде чем мы позволим Болгарии быть в Шенгене" , - сказал Блок.

В Нидерландах очень серьезно восприняли скандалы со схемами взяточничества для приобретения болгарских паспортов и считают это аргументом против вступления Болгарии в Шенген.

В Болгарии намерены запретить иностранцам покупать гражданство этой страны ЕС за инвестиции. По данным Фонда борьбы с коррупцией, болгарские власти предоставили иностранцам 225 паспортов за специальные взносы в течение последних 10 лет.

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