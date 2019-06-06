В Харькове на 56-м году жизни скончался бывший защитник местного "Металлиста", московского ЦСКА и киевского "Динамо" Борис Деркач (ранее "Страна" писала о его судьбе). За свою карьеру он выигрывал два Кубка СССР (в 1988-м и 1990 годах).

После спортивной карьеры он в 90-е годы стал активным участником организованной преступной группировки в Будапеште и получил длительный тюремный срок. Еще находясь под следствием, Деркач совершил неудачную попытку побега из тюрьмы. О нем сообщает "Фокус".

На свободу экс-футболист вышел лишь в 2005 году. Стал работать скаутом в ФК "Металлист" (Харьков), женился, стал отцом двоих детей. Однако в определенный момент Бори снова вернулся к алкоголю и азартных играх. В итоге Деркач потерял работу и семью, а несколько лет назад отправился на заработки в Камбоджу, откуда перебрался в Малайзию. Собственное 55-летие футболист встретил в январе этого года в Куала-Лумпуре в неприглядном статусе бомжа. А весной Деркач был госпитализирован в тяжелом состоянии, но малайским медикам удалось спасти ему жизнь

Благодаря усилиям сотрудников Посольства Украины в Малайзии, а также МИД Украины футболиста с трагической судьбой удалось вернуть на родину и 30 апреля Деркач прилетел в Украину.

От помощи, которую ему предложили ФК "Металлист 1925" и Харьковская областная государственная администрация, Борис по неизвестным причинам отказался. Деркач проживал на квартире у своих знакомых, где и скончался в мае. Тело футболиста погребено на одном из харьковских кладбищ.

Борис Деркач. Фото: espreso.tv

Как сообщала "Страна", под подозрение по делу о договорных матчах попал экс-игрок сборной Украины и бывший главный тренер ФК "Тернополь" Роман Максимюк. Его допросили в ГПУ.