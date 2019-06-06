Сегодня, 6 июня, во время акции под домом Петра Порошенко националисты забросали имение экс-президента Украины файерами. К месту события сразу же приехали машины пожарной помощи.

Митингующих насчитывается не больше 60 человек, все скандируют "Порошенко за грати!" В толпе подняты флаги Правого сектора и флаг Украины. С колонок звучат украинские патриотические песни.

Пикетчики требуют немедленного расследования участия Порошенко в скандале с воровством в "Укроборонпроме". В противном случае обещают бессрочную акцию протеста. Об этом "Стране" заявил Владислав Литвинчук, координатор организации "Громадський контроль чесна країна", которая проводит акцию. Он подчеркивает, что представителей Нацкорпуса здесь нет.

"Все уже забыли об участии Порошенко в воровстве государственного имущества в особо крупных размерах. За время своего президентства он увеличил свое состояние в 18 раз, об этом все забыли? После выборов прошло совсем немного времени, а уже все как будто забыли кто такой Порошенко", - заявил Литвинчук.

Он также озвучил главное требование протестующих, которые жгут файера и шины - чтобы Генеральная прокуратура и МВД расследовали дело по Петру Порошенко. "На него уже написали не одно заявление, но госслужащие нечего не делают в этом направление", - заявил активист. По его словам, акция будет бессрочной, пока Порошенко не привлекут к ответственности. "Будем здесь и днем, и ночью. Подобные акции наша организация проводит только возле дома Порошенко", - сказал Литвинчук.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня активисты пикетируют имение экс-президента Порошенко.

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