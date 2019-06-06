Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) предлагает повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия на 10,7%; виски, ром и джин – на 7,3%; коньяк – на 9,1-9,5% и вина – на 7,4-10,2%. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"С момента просмотра минимальных цен произошел рост составляющих цен, в частности: спирта (данные ГП "Укрспирт": средневзвешенная цена в сентябре 2018 года составляла 311,07 грн/дал, прогнозная цена на 2019 год - 335,92 грн/дал, повышение на 8%), тары, комплектующих, энергоносителей, минимальная и средняя заработная плата работающих на предприятиях в этой сфере повысилась соответственно на 11% и 25% (данные ассоциации "Укрводка"). Поэтому на сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В документе отмечается, что 27 мая 2019 года на совещании под руководством первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива с участием субъектов рынка алкогольных напитков и их объединений состоялось открытое обсуждение вопроса корректировки цен на алкогольные напитки.

Предусмотренный проектом постановления размер минимальных цен на алкогольные напитки определен по плановым показателям 2019 года.

МЭРТ напоминает, что в последний раз минимальные цены на алкоголь были повышены в сентябре 2018 года.

Проектом постановления предлагается повысить розничную цену на водку до 99 грн, или на 11% (до 495 грн за литр 100%-го спирта). Минимальные оптово-отпускные цены на водку и ликеро-водочные вырастут на 9% - до 349 грн/литр 100%-го спирта.

МЭРТ также предлагает повысить минимальные цены на вина натуральные до 46 грн (+9,5%), крепленые вина и вермуты - до 54 грн (+10%), шампанское за бутылку 0,7 л -– до 98 грн (+10%). Цены приведены за розничную продажу стеклянной бутылки 0,7 л или другой тары объемом 1 л.

Кроме того, министерство хочет увеличить минимальную оптово-отпускную цену коньяка (бренди) "три звезды" до 447 грн за 1 л 100%-го спирта (+8,5%), розничную - до 700 грн (+9%). Оптовая цена коньяка "четыре звезды" должна вырасти до 499 грн за 1 л спирта (+9,6%), розничная - до 763 грн (+9,5%).

Для коньяка "пять звезд" в обнародованном проекте минимальная оптовая цена за 1 л спирта повышается до 525 грн (+9%), розничная - до 827 грн (+9%).

Предполагается, что постановление вступит в силу через 10 дней после его опубликования.

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